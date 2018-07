Gevaarlijk voorstel Lance Armstrong

De Amerikaanse oud-wielrenner, die zijn zeven eindzeges in de Ronde van de Frankrijk moest inleveren vanwege dopinggebruik, stelt in zijn podcast The Move dat het peloton op een slotklim zonder helm dient te koersen.

„Weg met die helmen!” is de inmiddels 46-jarige Amrstrong stellig. „De renners gaan bergop niet sneller dan zestien kilometer per uur. Om de marathon van New York te winnen, moet je minstens 19 kilometer per uur rennen. Die hardlopers kunnen ook struikelen of vallen, maar dragen zij een helm? Nee.”

Armstrong wist het na het zien van historische beelden over etappes richting Alpe d’Huez zeker: helmen zijn niet goed voor de ontwikkeling van de wielersport.

Gert-Jan Theunisse Ⓒ Hollandse Hoogte

„Ik zag Gert-Jan Theunisse (de laatste Nederlandse winnaar op de Hollandse berg, red.) rijden, zonder helm en zonder bril. Met zijn lange haren was hij echt een character, een personality. En wat denk je van Marco Pantani? Als hij altijd met een helm en bril had gereden, was hij nooit zo’n groot icoon als nu geworden.”

„De wielersport heeft helden nodig. Met helmen en brillen op zien de renners er, op hun shirtjes na, allemaal hetzelfde uit. Dan zijn het net robots. Op die manier ontstaan er geen nieuwe helden en sport valt of staat bij helden. Als ik ooit voorzitter van de UCI wordt, wat hoogst onwaarschijnlijk is, is dat de eerste regel die ik verander. Dan mogen alle renners hun helm aan de voet van een slotklim afdoen.”

George Hincapie is het oneens met Lance Armstrong. Ⓒ The Move

Armstrong oud-ploegmaat George Hincapie, als gast aanwezig in de studio, is het totaal oneens met zijn voormalig kopman. „Als je langzaam fietst, breek je veel sneller iets. Want dan val je echt. Op hoge snelheid glijd je meer over de weg. Ik heb heel vaak de Tour de France en ook Parijs-Roubaix gereden en toen mocht dat nog zonder helm, maar ik zou nu nooit meer iemand adviseren om zonder te rijden.”

Armstrong was het daar weer mee oneens, nog niet op de hoogte van het feit dat Vincenzo Nibali bij een val op de Alpe d’Huez een ruggenwervel had gebroken. „Niemand raakt geblesseerd zonder helm. Ik beloof het. Wielrennen is ruim honderd jaar oud en het grootste gedeelte van die periode werd zonder helmen gekoerst. Noem mij één iemand die geblesseerd is geraakt toen hij bergop reed, met twaalf kilometer aan het uur. Er is een kleine kans dat iemand geblesseerd, maar het is veel voor de fans en voor de sport als de renners goed zichtbaar zijn.”