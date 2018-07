Froome: ’Dit is een droomscenario’

„Dit is een droomscenario voor ons. We staan eerste en tweede in het algemeen klassement en zodoende kunnen we meerdere kaarten uitspelen, zoals vandaag”, aldus de kopman van Team Sky na rit twaalf, die finishte op Alpe d’Huez.

„Toen ik aanviel, kon Geraint in het wiel van Tom Dumoulin blijven zitten en profiteren van diens kopwerk. Mede daardoor kon hij uiteindelijk ook de sprint en dus de etappe winnen.”

Chris Froome valt aan, Tom Dumoulin probeert hem te achterhalen en Geraint Thomas profiteert van het werk van de Nederlander. Ⓒ Getty Images

Van afgunst is geen sprake bij Froome. „Geraint rijdt de race van zijn leven. Hij heeft nog geen enkele fout gemaakt en verdient het om in de gele trui te rijden. Hij heeft twee ritten gewonnen, waaronder die naar Alpe d’Huez. Dat is een fantastische prestatie.”

Froome gelooft er echter heilig in dat hij zijn teamgenoot nog kan aftroeven. „Ik voel me steeds sterker sinds we de bergen in zijn gedoken. Na de Giro was het afwachten hoe het zou gaan, maar ik ben heel blij met hoe het in de Alpen is verlopen en ik kijk uit naar de Pyreneeën.”

