RC Genk jaagt op Cyriel Dessers

RC Genk jaagt op de topscorer van het afgelopen Eredivisie-seizoen en is met Heracles Almelo in onderhandeling over een transfer van de 25-jarige aanvaller, die recent gekozen heeft om te gaan spelen voor het Nigeriaanse elftal maar door de coronacrisis zijn debuut nog niet maakte.

Dessers kwam afgelopen zomer over van FC Utrecht, nadat hij betrokken was in een ruil met Adrian Dalmau, die de andere kant op verhuisde. Dessers maakte afgelopen seizoen vijftien goals in de Eredivisie, evenveel als Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis.