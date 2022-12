Sport kort: Lavreysen verliest race in Champions League van Richardson

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Baanwielrenner Lavreysen verliest Champions League van Richardson

23.30 uur: Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft de zege in het sprintklassement van de Champions League moeten afstaan aan Matthew Richardson uit Australië. De Nederlander, regerend wereldkampioen en olympisch kampioen en titelverdediger in de Champions League, werd in de afsluitende wedstrijd op het onderdeel keirin geklopt door de Australiër die daarmee ook het klassement won.

Lavreysen was de avond op de olympische baan van 2012 begonnen met de zege op de sprint. Net als een dag eerder versloeg hij Richardson in de finale. Daarmee passeerde hij de Australiër in het klassement, met 164 tegen 163 punten, maar alles kwam aan op de finale op het onderdeel keirin, waarin zes renners in de baan na zes rondes sprinten om de winst. Met ook Jeffrey Hoogland in de baan, nam Lavreysen het initiatief, maar in de slotmeters stak Richardson zijn wiel net voor de Nederlander over de streep.

Richardson eindigde op 183 punten, 2 meer dan Lavreysen. Beide baanwielrenners wonnen in de serie vijf wedstrijden, maar door een mindere uitslag van Lavreysen pakte de Australiër de zege.

Voetballers Anderlecht met vuurpijlen bestookt in oefenduel

20.57 uur: De voetballers van de Belgische club Anderlecht zijn tijdens een oefenwedstrijd tegen OFI Kreta bestookt met vuurpijlen. Aanhangers van de Griekse thuisploeg staken na een kwartier spelen bij een 1-0-voorsprong voor OFI Kreta meerdere vuurpijlen af. De spelers op het veld moesten wegduiken om die te ontwijken.

De wedstrijd in Heraklion lag enkele minuten stil, maar werd daarna weer hervat. Het duel op het eiland Kreta eindigde in 1-1. De nieuwe hoofdtrainer Brian Riemer bekeek de wedstrijd vanaf de tribunes. De 44-jarige Deen werd vrijdag aangesteld bij Anderlecht. Riemer wordt geassisteerd door de Nederlander Robin Veldman, die de afgelopen weken als interim-hoofdcoach fungeerde na het ontslag eind oktober van Felice Mazzu.

Zwemster Steenbergen wint 100 vrij bij WK-kwalificatie Rotterdam

20.56 uur: Zwemster Marrit Steenbergen heeft bij kwalificatiewedstrijden in Rotterdam de 100 meter vrije slag gewonnen. De 22-jarige Friezin zegevierde in het Rie Mastenbroek-zwembad in 53,61 seconden, ruim voor de Britse Freya Anderson (54,71). Steenbergen veroverde afgelopen zomer op de EK langebaan in Rome maar liefst zeven medailles, waarvan vier gouden. Ze werd Europees kampioene op onder meer de 100 en 200 vrij.

Steenbergen doet later deze maand in Melbourne mee aan de WK kortebaan. Ze zwemt daar individueel de 100 en 200 vrij en de 200 en 400 wissel. De zogeheten Rotterdam Qualification Meet die deze week wordt gehouden, dient als kwalificatie voor de WK langebaan van komende zomer in de Japanse stad Fukuoka. Voor de 100 vrij staat de limiet op 54,25 en daar voldeed Steenbergen in Rotterdam ruimschoots aan.

Bij de mannen ging de zege op het 'koningsnummer' ook naar een Nederlander, Sean Niewold. Hij tikte aan in 49,29. De limiet staat op 48,77.

Op de 100 rug won Maaike de Waard in de finale het duel met Kira Toussaint. De Waard won in 1.00,19, Toussaint gaf 0,16 seconde toe.

Wielerwedstrijd Omloop het Nieuwsblad verandert finish

12.45 uur: Wielerwedstrijd Omloop het Nieuwsblad gaat de laatste kilometer van het parcours veranderen. De eerste Europese WorldTour-wedstrijd van het jaar eindigt opnieuw in het Belgische Ninove, net als in 2024 en 2025.

De finish komt vanaf volgend jaar op de Elisabethlaan te liggen en niet meer op de Onderwijslaan. „De verhuizing van de aankomst naar de Elisabethlaan zal een sportief aantrekkelijkere laatste kilometer opleveren. We finishen nu op een bredere aankomst die bovendien licht bergop loopt”, aldus Nicolas Denys namens organisator Flanders Classics.

„Daarnaast geeft deze aankomst ons ook op organisatorisch vlak meer ruimte. De verbinding met het centrum van Ninove is uiteraard heel belangrijk en blijft door het opstellen van de teambussen in de Centrumlaan ook behouden.”

De openingsklassieker wordt volgend jaar op zaterdag 25 februari verreden. Begin dit jaar was Wout van Aert de beste in eigen land.

James helpt Lakers en passeert Johnson in assistklassement NBA

08:27 uur LeBron James heeft in het assistklassement van de NBA Magic Johnson gepasseerd. James noteerde tegen Milwaukee Bucks zijn 10.144e assist uit zijn loopbaan, terwijl Johnson tot 10.141 kwam. De Lakers wonnen in het Fiserv Forum in Milwaukee met 133-129.

James kwam tegen de Bucks tot 11 assists en noteerde bovendien 28 punten. Anthony Davis was met 44 punten de topschutter van de avond. Aan de zijde van de Bucks kwam Giannis Antetokounmpo tot 40 punten.

De 37-jarige James heeft nog een lange weg te gaan om het assistklassement aller tijden aan te voeren. John Stockton kwam in zijn loopbaan tot liefst 15.806 assists.

Dat James, bezig aan zijn twintigste seizoen, ooit de ranglijst van gemaakte punten in de NBA gaat aanvoeren lijkt aannemelijker. Hij staat nu - na 1381 wedstrijden - op 37.451 punten, terwijl Kareem Abdul-Jabbar de topscorer aller tijden is met 38.387.

James hielp de Lakers pas aan de derde uitzege van het seizoen. Van de laatste tien duels werden er zeven gewonnen.