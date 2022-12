Sport kort: wielerklassieker Omloop het Nieuwsblad kiest voor oplopende aankomst

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Wielerwedstrijd Omloop het Nieuwsblad verandert finish

12.45 uur: Wielerwedstrijd Omloop het Nieuwsblad gaat de laatste kilometer van het parcours veranderen. De eerste Europese WorldTour-wedstrijd van het jaar eindigt opnieuw in het Belgische Ninove, net als in 2024 en 2025.

De finish komt vanaf volgend jaar op de Elisabethlaan te liggen en niet meer op de Onderwijslaan. „De verhuizing van de aankomst naar de Elisabethlaan zal een sportief aantrekkelijkere laatste kilometer opleveren. We finishen nu op een bredere aankomst die bovendien licht bergop loopt”, aldus Nicolas Denys namens organisator Flanders Classics.

„Daarnaast geeft deze aankomst ons ook op organisatorisch vlak meer ruimte. De verbinding met het centrum van Ninove is uiteraard heel belangrijk en blijft door het opstellen van de teambussen in de Centrumlaan ook behouden.”

De openingsklassieker wordt volgend jaar op zaterdag 25 februari verreden. Begin dit jaar was Wout van Aert de beste in eigen land.

James helpt Lakers en passeert Johnson in assistklassement NBA

08:27 uur LeBron James heeft in het assistklassement van de NBA Magic Johnson gepasseerd. James noteerde tegen Milwaukee Bucks zijn 10.144e assist uit zijn loopbaan, terwijl Johnson tot 10.141 kwam. De Lakers wonnen in het Fiserv Forum in Milwaukee met 133-129.

James kwam tegen de Bucks tot 11 assists en noteerde bovendien 28 punten. Anthony Davis was met 44 punten de topschutter van de avond. Aan de zijde van de Bucks kwam Giannis Antetokounmpo tot 40 punten.

De 37-jarige James heeft nog een lange weg te gaan om het assistklassement aller tijden aan te voeren. John Stockton kwam in zijn loopbaan tot liefst 15.806 assists.

Dat James, bezig aan zijn twintigste seizoen, ooit de ranglijst van gemaakte punten in de NBA gaat aanvoeren lijkt aannemelijker. Hij staat nu - na 1381 wedstrijden - op 37.451 punten, terwijl Kareem Abdul-Jabbar de topscorer aller tijden is met 38.387.

James hielp de Lakers pas aan de derde uitzege van het seizoen. Van de laatste tien duels werden er zeven gewonnen.