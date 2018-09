Bottas blijft bij Mercedes

De renstal maakte bekend dat het contract met de 28-jarige Fin met een jaar is verlengd tot medio 2019, met een optie voor nog een jaar.

„Geweldig nieuws voor mij en mooi dat ik het hier op het thuiscircuit van Mercedes bekend mag maken”, zei Bottas op de Hockenheimring, het circuit waar komend weekend de Grote Prijs van Duitsland wordt verreden.

Bottas rijdt sinds 2017 voor Mercedes en won drie grand prixs. Volgens Mercedes is de Finse autocoureur van ,,essentieel belang" voor het team en voor de prestaties van zijn teamgenoot Hamilton.

„Met de contractverlenging van Valtteri hebben we het team nu al klaar voor volgend seizoen”, aldus een tevreden teamchef Toto Wolff. „De prestaties van Valtteri zijn uitstekend dit seizoen. Zonder de fouten die wij bij Mercedes hebben gemaakt en de pech die hij heeft gehad, zou hij nu misschien wel de leider zijn in de WK-stand.”

Bottas: „We zijn nog niet zo gelukkig geweest in races tot dusver maar ik merk dat ik stappen maak en dat er nog veel in het verschiet ligt. Het team weet wat ik kan en dit is een geweldig teken van het vertrouwen in mij en in mijn racekwaliteiten.”

Bottas staat momenteel vijfde in de stand om het wereldkampioenschap, met 104 punten. Hamilton (163 punten) is tweede, met 8 punten achterstand op de Duitser Sebastian Vettel.