Van der Mark jaar langer bij Yamaha

„Ik ben echt blij dat ik weer voor Yamaha ga rijden. Ik geloof in het project en Yamaha gelooft in mij als rijder en dat maakt ons een sterke combinatie. Hoewel we blijven werken aan verbetering, is het duidelijk dat we duidelijk vooruitgang boeken en nu op het punt zijn gekomen om races te winnen en elk weekeinde voor het podium kunnen strijden.”

„Ik kijk uit naar de volgende stap en dat we gezamenlijk gaan toewerken naar ons doel en dat is strijden om de wereldtitel”, verklaarde Van der Mark die aan het einde van de maand zal proberen voor de vierde keer de prestigieuze 8 Uren van Suzuka te gaan winnen. Dat gaat hij samen doen met Lowes, die voor het vierde achtereenvolgende seizoen voor Yamaha in het WK Superbike gaat uitkomen.

Eric de Seynes, de president van Yamaha Motor Europe is blij dat beide coureurs voor het superbikeproject behouden bleven. „Ze hebben tot nu toe een fantastische job gedaan met drie race-overwinningen en tien podiumplaatsen. Ze spelen een belangrijke rol in het succes”, meende de Fransman. „We kijken uit naar het volgende seizoen waarin we ons ultieme doel willen bereiken: de wereldtitel met Yamaha.”

Van der Mark stond ook in de belangstelling van andere merken. Samen met zijn manager Laurens Klein Koerkamp voerde hij gesprekken met Kawasaki, waar Tom Sykes als teamgenoot van wereldkampioen Jonathan Rea gaat vertrekken.

Ook Ducati toonde interesse in de Nederlander, die dit seizoen zijn eerste Superbike-zege behaalde (dubbele winst in Donington) en achter Rea en Ducati-rijder Chaz Davies derde staat in de tussenstand van het WK.

Davies is voorlopig uitgeschakeld nadat hij zijn sleutelbeen brak tijdens een mountainbike-training. Hij heeft voldoende tijd te herstellen aangezien de volgende WSBK-races pas op 15 en16 september zijn.