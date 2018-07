Japanners woedend: olympische finales te vroeg

Daarin zijn de finales in de ochtenduren vastgesteld. Daarmee krijgt het Amerikaanse tv-publiek de strijd om de medailles in de populaire avonduren voorgeschoteld. De Japanners zelf echter moeten als grote liefhebbers van de zwemsport genoegen nemen met de beslissende races al na het ontbijt.

„We betreuren ten zeerste dat kennelijk is besloten de olympische zwemfinales in de ochtend af te werken”, liet JSF ontstemd weten. „We hebben er alles aan gedaan om deze wedstrijden in de middag te programmeren.”

Bij Peking 2008 werden de zwemfinales eveneens in de ochtend gehouden. De verwachting is dat het zwemschema van die Zomerspelen grotendeels wordt gekopieerd voor Tokio 2020.

In 2014 sloot het Amerikaanse tv-station NBC een deal met het IOC ter waarde van 6 miljard euro voor de exclusieve uitzendrechten van de Spelen tot 2023. De belangen van NBC wegen daardoor sterk mee in de vaststelling van de definitieve olympische competitieschema's.