Voetballegende Pelé (79) opnieuw voor onderzoek in ziekenhuis

Volgens de Zuid-Amerikaan gaat het om een routineonderzoek. Hij hoopt snel weer naar huis te mogen en verder te gaan met zijn revalidatie onder leiding van zijn fysiotherapeut. „Godzijdank gaat het goed met mij”, liet Pelé op Facebook weten.

De gezondheidstoestand van de meervoudige wereldkampioen is al geruime tijd fragiel. Hij heeft diverse operaties ondergaan aan zijn heup. Ook heeft Pelé last van zijn knieën en rug. Door al die fysieke mankementen kan hij niet meer zonder hulpmiddelen lopen en verschijnt hij meestal in een rolstoel bij spaarzame publieke optredens.

Zijn zoon Edinho liet vorige maand weten dat zijn vader door alle lichamelijke klachten depressief is geworden. „Voor de wereld is hij altijd een soort van koning geweest en nu kan hij nauwelijks nog lopen. Dat is moeilijk te verwerken. Hij wil eigenlijk het huis niet meer uit. Waarschijnlijk leidt hij voor de rest van zijn leven een teruggetrokken bestaan.”