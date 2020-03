PSV toont begrip voor uitstellen sportevenementen

PSV-directeur Toon Gerbrands Ⓒ ANP

Alle voetbalwedstrijden die komend weekeinde in Noord-Brabant zouden worden gespeeld in de Eredivisie en de eerste divisie, worden verboden. Dat moet verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. Zo zal PSV-FC Emmen geen doorgang vinden: „Wij conformeren ons aan het besluit dat door de specialisten is genomen”, laat de Eindhovense club weten.