Ricciardo en Verstappen doen prima mee

De beide Red Bull-coureurs klokten op het circuit van Hockenheim de eerste en derde plaats. De Australiër was de snelste van de twee: het verschil was 0.189. Verstappen reed van alle toppers wel de meeste rondjes.

Ricciardo, die een flinke gridstraf aan zijn broek kreeg, was 0.004 sneller dan wereldkampioen Lewis Hamilton, die donderdag bekendmaakte dat hij in ieder geval nog twee jaar doorgaat bij Mercedes.

Enigszins onverwacht hield het Red Bull-duo de beide Ferrari’s achter zich. WK-leider Sebastian Vettel besloot de openingsessie als vierde. Kimi Raikkonen werd zesde, op 0.742 van Ricciardo.

Valtteri Bottas nestelde zich tussen de twee teamgenoten in. De Fin kon zaterdag voordat de lichten op groen gingen melden dat ook hij langer bij Mercedes blijft.

Volgens Verstappen is de Hockenheimring niet ideaal voor de Red Bull-bolide. „In Oostenrijk hadden we ook geen hoge verwachtingen, maar hebben we uiteindelijk wel de race gewonnen. Dat probeer ik hier ook”, zei de Limburger vrijdag.

