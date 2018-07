Oud-speler Ajax én Sturm Graz overleden

De Oostenrijker speelde van 1969 tot medio 1971 voor Sturm Graz, toen hij destijds in de zomer overstapte naar Ajax. „Er waren miljoenen shillingen mee gemoeid, een enorm bedrag in die tijd. Het was de eerste miljoenentransfer van de club”, schrijft de Oostenrijkse club op hun website.

Arie Haan, Horst Blankenburg, Sies Wever, Wim Suurbier, Heinz Stuy, Piet Keizer, Ruud Krol, Heinz Schilcher, Arnold Muhren, Johan Neeskens, Barry Hulshoff (Bottom Row L-R) Sjaak Swart, Johnny Rep, Coach Stefan Kovacs, Assistant Trainer Bobby Haarms, Gerrie Kleton, Jan Mulder, Johan Cruijff, Gerrie Muhren Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij speelde bij de Amsterdammers met Johan Cruijff en Johan Neeskens. Met laatstgenoemde raakte Schilcher goed bevriend. De Oostenrijker werd in 1972 en 1973 kampioen van Nederland, in deze jaren won hij ook de Europacup I met Ajax.

Schilcher was van 2007 tot 2011 ook nog scout van Ajax.