Tickets Tokio 2020 duurder dan Rio 2016

Dat blijkt uit de publicatie van de ticketprijzen voor de Japanse markt. Voor 2,020 yen (circa 15 euro) zijn er al kaartjes te koop, al gaat het hierbij nog wel om groepstarieven. De goedkoopste losse toegangsbewijzen kosten nog geen 20 euro.

Zoals bij de meeste andere Zomerspelen is atletiek bij Tokio 2020 de duurste sport om in het stadion te bezoeken: ongeveer 100 euro voor de beste zitplaatsen. Dat valt nog mee in vergelijking met een duurste kaartje voor de openingsceremonie in de Japanse hoofdstad: ruim 2000 euro.

De prijzen van de tickets voor Tokio 2020 vallen op de Japanse markt hoger uit dan in Brazilië bij Rio 2016. De kosten van deze kaartjes in het gastland liggen volgens waarnemers ongeveer op het niveau van Londen 2012.

De olympische tickets gaan in de lente van 2019 in Japan in de verkoop. De prijzen van de kaartjes voor de internationale markt zijn nog niet bekendgemaakt.