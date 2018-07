Ook Zoet blijft PSV trouw

Hij heeft zijn volgend jaar aflopende contract met twee jaar verlengd tot medio 2021.

Daarmee volgt Zoet het voorbeeld van Luuk de Jong, die eveneens tot medio 2021 onder contract staat bij de landskampioen. Daarmee heeft PSV zich in ieder geval nog voor een jaar verzekerd van twee stabiele, zeer belangrijke krachten in het elftal. Dat de club al zeker is van het hoofdtoernooi van de Europa League en een horde is verwijderd van de Champions League, speelt wat dat betreft zeker een rol.

Totaalplaatje

Zoet stond in de nadrukkelijke belangstelling van veel clubs, onder meer AS Roma en Napoli, maar weet wat hij bij PSV heeft. Nog een topjaar in Eindhoven zou zijn positie nog verder kunnen versterken, eveneens met betrekking tot het Nederlands elftal.

..Ik heb in de voorbije weken alle opties goed bestudeerd en geconcludeerd dat PSV mij het beste voorstel heeft gedaan. Het totaalplaatje is voor mij altijd leidend. Ik heb ontzettend veel zin om op jacht te gaan naar mijn vierde landstitel, de 25e van PSV”, zegt Zoet op de clubsite.

Van Bommel

Wel geeft hij toe dat er genoeg belangstelling was. „Er was interesse en daar heb ik goed naar gekeken. Ik denk dat dit niet vreemd is als je ergens vijf jaar basisspeler bent. PSV is echter altijd in beeld gebleven. Tijdens het trainingskamp heb ik goed na kunnen denken. Daarnaast heb ik enkele goede gesprekken met de nieuwe trainer en John de Jong gehad. Vervolgens heb ik met veel vertrouwen voor PSV gekozen.”

Hoofdcoach Mark van Bommel werd eerder deze week in het trainingskamp te Verbier persoonlijk ingelicht door zijn keeper. „Geweldig nieuws”, zegt de coach. „Jeroen is een uitstekende doelman, iemand die precies weet wat nodig is om prijzen te winnen. Hem behouden voor PSV was een belangrijk doel deze zomer.”