’Pijnlijke’ vertaling twitterbio Van Dongen

Want de voetbalster wilde in haar twitterbio het woord ’speelster’ vertalen naar de Spaanse variant daarop, namelijk ’jugador’. Helaas voor haar dacht autocorrect daar anders over, want ineens had ze in plaats van jugador, jihadist in haar twitterbio staan.

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik