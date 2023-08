WK-droom Marta en Brazilië ten einde: Frankrijk en Jamaica naar knock–outfase

Op voorhand was Frankrijk de grote favoriet om door te gaan, samen met de winnaar van Jamaica - Brazilië. Een punt tegen het al uitgeschakelde Panama was genoeg, maar de Fransen kwamen razendsnel op achterstand. Met een heerlijke vrije trap in de kruising zorgde Marta Cox in de tweede minuut voor de eerste WK-treffer uit de historie voor Panama en was Frankrijk ineens virtueel uitgeschakeld. Het duurde even, maar halverwege de eerste helft begon de Franse machine op stoom te komen. Maelle Lakrar en Kadidiatou Diani draaiden de stand in een paar minuten tijd om.

Dus moest op het andere veld Brazilië op jacht naar de winst. Jamaica wist dat het aan het verdedigen van het gelijkspel genoeg had voor een ticket naar de achtste finales. De ploeg kreeg de nodige kansen, maar wist de bal maar niet achter doelvrouw Rebecca Spencer te krijgen. Marta werd tien minuten voor het einde nog naar de kant gehaald, maar ook haar vervangster wist de bevrijdende treffer niet te maken. Het is de eerste keer sinds 1995 dat Brazilië de groepsfase niet overleefd.

De Fransen denderden na hun comeback in het eerste halfuur door naar een ruime overwinning. Via Diani (twee keer vanaf elf meter) en Lea Le Garrec werd het 5-1, waarna Yomira Pinzon (ook een strafschop) en Lineth Cedeno wat terugdeden voor de WK-debutant. Diep in blessuretijd bepaalde Vicki Becho de eindstand.