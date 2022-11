Sport kort: Basketballers Oranje verliezen WK-kwalificatieduel van Oekraïne

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Basketballers verliezen in WK-kwalificatie ook van Oekraïne

20.52 uur: De Nederlandse basketballers hebben ook hun zevende wedstrijd in de WK-kwalificatie verloren. In het Topsportcentrum in Almere moest het flink verjongde Oranje buigen voor Oekraïne: 77-96. De 'Orange Lions' hadden al amper kans meer om zich te plaatsen voor de mondiale eindronde, die volgend jaar wordt afgewerkt in Indonesië, Japan en de Filipijnen.

Radenko Varagic zat in Almere voor het eerst als interim-bondscoach op de bank. De geboren Serviër, die al geruime tijd in Nederland werkt, neemt voorlopig de taken over van Maurizio Buscaglia. De Italiaan moest vertrekken na het teleurstellend verlopen EK van afgelopen zomer. De basketballers verloren in Praag hun vijf groepswedstrijden allemaal.

Omdat plaatsing voor het WK 2023 al nagenoeg uit beeld was geraakt, selecteerde Varagic voor het duel met Oekraïne heel wat nieuwe spelers. Oranje begon slecht en stond al snel met 11-0 achter. Nadat Yannick Kraag voor de eerste Nederlandse punten had gezorgd, kwam de thuisploeg een beetje los. Toch stond het halverwege al 59-35 voor Oekraïne. In de tweede helft kon Nederland de spanning niet meer terugbrengen.

De basketballers spelen zondag in Huelva tegen wereldkampioen Spanje, waarvan het eind augustus in Almere met 86-64 verloor. Nederland sluit de WK-kwalificatie in februari af met wedstrijden tegen Georgië en Oekraïne.

Liverpool-trainer Klopp alsnog voor één wedstrijd geschorst

20.03 uur: Trainer Jürgen Klopp ontbreekt zaterdag op de bank bij Liverpool in de Engelse competitiewedstrijd tegen Southampton. De Duitser is alsnog geschorst vanwege zijn gedrag tijdens de gewonnen topper vorige maand tegen Manchester City (1-0). Klopp werd toen naar de tribunes gestuurd, omdat hij de assistent-scheidsrechter had uitgescholden vanwege een arbitrale beslissing waar de trainer het niet mee eens was.

In eerste instantie kreeg de coach van Liverpool van een onafhankelijke tuchtcommissie alleen een boete van 30.000 pond (omgerekend ruim 34.000 euro). De Engelse voetbalbond FA ging echter in beroep en de beroepscommissie besloot Klopp naast die boete ook een schorsing op te leggen.

De 55-jarige coach, die al sinds 2015 bij Liverpool werkt, had zich na de winst op Manchester City al openlijk verontschuldigd voor zijn gedrag en aangegeven dat hij zelf ook vond dat hij een rode kaart verdiende. De 'Reds' zijn bezig aan een wisselvallig seizoen en staan in de Premier League op de achtste plaats.

Zijn Nederlandse assistent Pepijn Lijnders fungeert op Anfield tegen Southampton als eindverantwoordelijke. Lijnders verving Klopp begin dit jaar ook al eens toen de Duitser vanwege een coronabesmetting ontbrak.

Bayern München verlengt contract met 'back-up' van doelman Neuer

19.19 uur: Bayern München heeft het contract van reservekeeper Sven Ulreich met een jaar verlengd. De 34-jarige Duitser ligt nu tot de zomer van 2024 vast bij de landskampioen. Ulreich fungeert bij Bayern als 'back-up' van Manuel Neuer, al jaren de onbetwiste nummer 1 onder de lat.

De topclub uit München nam Ulreich in 2015 over van VfB Stuttgart. Vijf jaar daarna stapte de doelman over naar Hamburger SV, maar hij keerde een jaar later alweer terug in München. Ulreich speelde in totaal 86 wedstrijden voor Bayern München en had een aandeel in onder meer zes landstitels en de winst van de Champions League in 2020.

Ulreich speelde dit seizoen drie wedstrijden in de Champions League en drie in de Bundesliga toen de 36-jarige Neuer geblesseerd was. In het seizoen 2017-2018 stond Ulreich in bijna vijftig duels van Bayern onder de lat omdat Neuer toen maanden was uitgeschakeld met een voetblessure.

Europese kampioenschappen atletiek van 2026 naar Birmingham

19.18 uur: De Europese kampioenschappen atletiek worden in 2026 in Birmingham gehouden. Dat heeft het bestuur van de Europese atletiekbond besloten op een vergadering in Warschau.

Birmingham was in 2003 en 2018 al het decor van de wereldkampioenschappen indooratletiek. In 2007 werden de EK indoor ook in de Engelse stad afgewerkt. De Gemenebestspelen hadden afgelopen zomer eveneens in Birmingham plaats.

De EK van 2026 worden gehouden in het gerenoveerde Alexander-stadion.

Voorzitter rvc vertrekt volgend jaar bij Ajax

18.11 uur: Leen Meijaard vertrekt volgend jaar november als voorzitter van de raad van commissarissen bij Ajax. Dat heeft hij laten weten tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders van de huidige nummer 3 van de Eredivisie. Meijaard volgde vier jaar geleden Leo van Wijk op als president-commissaris van de club uit Amsterdam. Hij is na november volgend jaar niet beschikbaar voor een derde termijn.

Algemeen directeur Edwin van der Sar werd tijdens de vergadering zoals al aangekondigd herbenoemd tot 30 juni 2025. Ook de benoeming van Maurits Hendriks als statutair bestuurder tot 15 november 2024 was al aangekondigd. Cees van Oevelen is toegetreden tot de raad van commissarissen van Ajax. Hij volgt de afgetreden Ernst Ligthart op.

Van der Haar grijpt naast zege in Superprestige-cross in Niel

17.14 uur: Lars van der Haar heeft bij de tweede Superprestige-veldrit van dit seizoen net naast de overwinning gegrepen. De 31-jarige Nederlander eindigde in Niel als tweede achter de Belg Laurens Sweeck. Op de laatste zandstrook moest Van der Haar de Belg laten gaan.

De Woudenberger eindigde op drie seconden van Sweeck, een specialist in het zand, als tweede. Europees kampioen Michael Vanthourenhout kwam als derde over de finish. De Belg veroverde zondag op de Citadel van Namen de Europese titel. Van der Haar, de kampioen van vorig jaar, moest toen op gepaste afstand genoegen nemen met het zilver.

Bij de eerste Superprestige-cross, eind vorige maand in Ruddervoorde, kreeg Van der Haar in de finale twee keer te maken met een lekke band terwijl hij op de winst leek af te stevenen. De Nederlander eindigde als derde. De Belg Eli Iserbyt zegevierde in Ruddervoorde. In Niel werd Iserbyt vierde. Hij moest de leiding in het klassement afstaan aan Sweeck. De derde wedstrijd uit de Superprestige is volgende week zaterdag in Merksplas.

Hoffenheim-coach Breitenreiter niet geïnteresseerd in WK

16.39 uur: Trainer André Breitenreiter van 1899 Hoffenheim is niet van plan om veel van het WK voetbal te zien. De coach van de nummer 10 van de Bundesliga is van mening dat het toernooi niet in Qatar had moeten plaatsvinden. „Ik denk niet dat ik ook maar iets van de groepsfase ga zien. Misschien zie ik later nog wel een wedstrijd, als onze ploeg moet spelen”, verklaarde de 49-jarige Duitser.

Breitenreiter realiseerde zich dat het volgen van het WK ook bij zijn baan hoort, maar maakte duidelijk dat hij dit dan met tegenzin zou doen. „Persoonlijk kan het me bijna niet schelen, omdat dit WK me niet echt interesseert. Het is compleet verkeerd dat het WK in Qatar is.”

Hockeysters op EK in groep tegen België, mannen treffen Duitsers

11.16 uur: De Nederlandse hockeysters nemen het op het EK van volgend jaar in Mönchengladbach in de groepsfase op tegen België, Spanje en Italië. De mannen kwamen in een poule terecht met gastland Duitsland, Frankrijk en Wales.

De hockeysters beginnen de jacht op de Europese titel op zaterdag 19 augustus met een wedstrijd tegen Spanje. Op dezelfde dag luidden de Nederlandse mannen het toernooi in met een duel met Frankrijk. Zowel de Nederlandse vrouwen als mannen zijn regerend kampioen. Vorig jaar werd het EK in Amstelveen gehouden.

De hockeyers doen volgend jaar ook nog mee aan het WK. Dat eindtoernooi wordt in januari in India gespeeld. Het WK van de vrouwen, gewonnen door Oranje, werd dit jaar gehouden.

Het EK duurt van 18 tot en met 27 augustus.

Jaspers na matige partij naar achtste finale

08.26 uur: Als alleen het resultaat telt, dan kan Dick Jaspers tevreden zijn. De titelverdediger heeft de laatste 16 bereikt op het wereldkampioenschap driebanden in Zuid-Korea.

Voor de tweede keer in het belangrijkste toernooi van het jaar, moest hij het opnemen tegen de Vietnamees Tran Thanh Tu Nguyen. Eindige de eerste partij in een gelijkspel, nu stond er na 35 beurten 50-34 op het scorebord (1.429).

De titelverdediger was geen schim van de speler die in zijn tweede partij - in de kwalificatieronde - tegen de Fransman Marechal maar 11 beurten nodig had voor een zege.

De partij tegen Nguyen stond bol van de spanning, want verliezen betekent naar huis en Jaspers moet niet alleen zijn titel te verdedigen, maar ook nog eens 120 punten voor de wereldranglijst. De Brabander voert al sinds eind 2018 de ranglijst aan.

Jaspers speelt in de achtste finale tegen de lokale favoriet, de Koreaan Myung Woo Cho, die de winnaar van het wereldbekertoernooi in het Brabantse Veghel, de Zweed Torbjörn Blomdahl, na 22 beurten naar huis stuurde met een 50-25 nederlaag.

Basketballers Miami Heat in NBA pas na verlenging langs Hornets

07.39 uur: De basketballers van Miami Heat hebben in de NBA pas na verlenging van het laag geklasseerde Charlotte Hornets gewonnen: 117-112. Jimmy Butler had met 35 punten een groot aandeel in de zege van Heat. Hij was ook goed voor tien rebounds en acht assists.

Heat stond in het vierde kwart met twaalf punten verschil voor, maar had Butler nodig om nog een verlenging af te dwingen. In de slotfase van het laatste kwart maakte de man van de avond acht punten op een rij. Na de reguliere speeltijd stond het 104-104.

Miami Heat was in 2020 nog de beste ploeg van de Eastern Conference, net als tussen 2011 en 2014, maar dit seizoen gaat het vooralsnog moeizaam. Van de twaalf gespeelde duels werden er slechts vijf gewonnen. In tien van de gespeelde duels was het verschil met de tegenstander minder dan tien punten.

Voor Heat was het de 3000e wedstrijd in de NBA-historie. De club uit Florida won 1585 duels en verloor er 1415.

Voor de Hornets was het al de zevende nederlaag op een rij. Daarmee is het de slechtst presterende ploeg in de Eastern Conference. Heat staat op de twaalfde plaats.