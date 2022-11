Sport kort: Jaspers zonder te overtuigen door op WK driebanden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Jaspers na matige partij naar achtste finale

08.26 uur: Als alleen het resultaat telt, dan kan Dick Jaspers tevreden zijn. De titelverdediger heeft de laatste 16 bereikt op het wereldkampioenschap driebanden in Zuid-Korea.

Voor de tweede keer in het belangrijkste toernooi van het jaar, moest hij het opnemen tegen de Vietnamees Tran Thanh Tu Nguyen. Eindige de eerste partij in een gelijkspel, nu stond er na 35 beurten 50-34 op het scorebord (1.429).

De titelverdediger was geen schim van de speler die in zijn tweede partij - in de kwalificatieronde - tegen de Fransman Marechal maar 11 beurten nodig had voor een zege.

De partij tegen Nguyen stond bol van de spanning, want verliezen betekent naar huis en Jaspers moet niet alleen zijn titel te verdedigen, maar ook nog eens 120 punten voor de wereldranglijst. De Brabander voert al sinds eind 2018 de ranglijst aan.

Jaspers speelt in de achtste finale tegen de lokale favoriet, de Koreaan Myung Woo Cho, die de winnaar van het wereldbekertoernooi in het Brabantse Veghel, de Zweed Torbjörn Blomdahl, na 22 beurten naar huis stuurde met een 50-25 nederlaag.

Basketballers Miami Heat in NBA pas na verlenging langs Hornets

07.39 uur: De basketballers van Miami Heat hebben in de NBA pas na verlenging van het laag geklasseerde Charlotte Hornets gewonnen: 117-112. Jimmy Butler had met 35 punten een groot aandeel in de zege van Heat. Hij was ook goed voor tien rebounds en acht assists.

Heat stond in het vierde kwart met twaalf punten verschil voor, maar had Butler nodig om nog een verlenging af te dwingen. In de slotfase van het laatste kwart maakte de man van de avond acht punten op een rij. Na de reguliere speeltijd stond het 104-104.

Miami Heat was in 2020 nog de beste ploeg van de Eastern Conference, net als tussen 2011 en 2014, maar dit seizoen gaat het vooralsnog moeizaam. Van de twaalf gespeelde duels werden er slechts vijf gewonnen. In tien van de gespeelde duels was het verschil met de tegenstander minder dan tien punten.

Voor Heat was het de 3000e wedstrijd in de NBA-historie. De club uit Florida won 1585 duels en verloor er 1415.

Voor de Hornets was het al de zevende nederlaag op een rij. Daarmee is het de slechtst presterende ploeg in de Eastern Conference. Heat staat op de twaalfde plaats.