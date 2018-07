Verstappen: ’Hopelijk is weer in ons voordeel’

„Ik hoorde een gek geluid bij het terugschakelen en ging terug naar binnen. Alles is gecheckt, maar het is helemaal in orde. Het ging slechts om een olielek”, aldus Verstappen, die de laatste minuten nog even naar buiten ging. De Limburger zette op de Hockenheimring een heus baanrecord neer: 1.13,085. „Maar dat zegt nog niets. Het was wel een goede vrijdag, beter dan verwacht.”

Verstappen kan nog moeilijk inschatten hoe de kwalificatie zaterdagmiddag gaat verlopen. „Ik hoop dat we dicht op Ferrari en Mercedes kunnen zitten. Hopelijk is het weer in ons voordeel.”

In het snikhete Hockenheim wordt voor zaterdag de nodige regen voorspeld.