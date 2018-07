Hattrick voor Sagan

De Slowaak van Bora-hansgrohe was vrijdag in Valence de rapste in de sprint. Voor Sagan is het de elfde keer in zijn loopbaan dat hij een rit in de Ronde van Frankrijk wint.

Kort achter de wereldkampioen eindigde de Noor Alexander Kristoff vrijdag als tweede, voor de Fransman Arnaud Démare.

Makkelijk

Na drie zware etappes in de Alpen was de etappe van vrijdag grotendeels vlak. De Belg Thomas De Gendt en de Nieuw-Zeelander Tom Scully ontsnapten aan het begin van de 169,5 kilometer lange rit, die begon in Bourg d'Oisans . Zij kregen gezelschap van Dimitri Claeys uit België en de Zwitser Michael Schär. De voorsprong van het viertal bleef beperkt tot iets minder dan tweeënhalve minuut.

Schär moest in de laatste 24 kilometer alleen door. Hij werd op 6 kilometer van de eindstreep ingerekend. Sagan bleek vervolgens in de sprint de snelste. Eerder deze Tour was Sagan de rapste in de tweede en vijfde etappe. Het werd de drager van de groene trui vrijdag wat makkelijker gemaakt. Bijna al zijn concurrenten in de sprint overleefden de Alpen niet. De Nederlander Dylan Groenewegen en de Colombiaan Fernando Gaviria, die allebei twee etappes wonnen, verlieten de Tour donderdag. Ook de Duitsers André Greipel en Marcel Kittel en de Brit Mark Cavendish doen niet meer mee.

Tussenetappe

De Tour gaat zaterdag verder met een volgende 'tussenetappe' op weg naar de Pyreneeën. Die rit is zwaarder dan de etappe van vrijdag. Het parcours is heuvelachtig en telt twee bergen van de tweede categorie.

In het algemeen klassement veranderde vrijdag niets. De Brit Geraint Thomas draagt de gele leiderstrui. Hij verdedigt een voorsprong van 1.39 op ploeggenoot Chris Froome. De Nederlander Tom Dumoulin volgt op 1.50 van Thomas.