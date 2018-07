Boogerd blikt vooruit: ’Voor Dumoulin geen ideale klim’

Tom Dumoulin Ⓒ ANP

„Een lastige rit met in het slot de klim naar Mende. Geen lange klim maar een korte rotzak met een gemiddelde stijging van 10,1 procent over drie kilometer”, aldus Michael Boogerd. In zijn dagelijkse vooruitblik op de Touretappe voor Telesport ziet hij een ’echte’ klimmer wel zegevieren.