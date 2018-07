Tour de France rit 14: uitslag en standen

1 / 3 1 / 3 Omar Fraile wint de veertiende etappe. Ⓒ EPA

De veertiende etappe van de Tour de France is zaterdagmiddag een prooi geworden voor de Spanjaard Omar Fraile. Tom Dumoulin deed wat hij moest doen en kwam in een groepje met Geraint Thomas en Chris Froome over de streep.