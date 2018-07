Jumbo legt Belgisch supertalent vast

De drievoudig wereldkampioen veldrijden, die afgelopen voorjaar een van de uitblinkers in de kasseienklassiekers was, heeft zijn jawoord gegeven voor een contract van 2020 tot en met 2022. Wanneer de medische keuring is afgerond, zal het contract worden getekend.

Contract gerespecteerd

De 23-jarige Van Aert heeft nog een doorlopend contract bij de Belgische Pro-continentale formatie Veranda’s Willems-Crelan. Dat contract wordt door de ploeg van Richard Plugge gerespecteerd. Mocht de Belgische formatie echter het financiële plaatje voor volgend jaar niet rond krijgen, dan zal Van Aert al vanaf 2019 de kleuren van de Nederlandse supermarktketen gaan verdedigen. Van Aert verraste in zijn eerste echte voorjaar op de weg direct met een derde plaats in de Strade Bianche.

Vervolgens eindigde hij nog als 10e in Gent-Wevelgem, 9e in de Ronde van Vlaanderen en 13e in Parijs-Roubaix. Niet alleen zijn resultaten spraken aan, vooral zijn offensieve koerswijze maakte veel indruk.

Waar Van Aert de toptransfer van de Nederlandse WorldTour-formatie is, zijn voor 2019 Mike Teunissen (die van Sunweb overstapt) en het Belgische klimtalent Laurens de Plus (22 jaar) belangrijke nieuwe aankopen van Jumbo.