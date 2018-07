Verstappen: ’GP in Duitsland goed en logisch’

„Ik denk dat het altijd goed is om in Duitsland een Grand Prix te houden”, stelt Max Verstappen. „Alleen al vanwege de auto-industrie. Als je ziet hoeveel auto’s er uit Duitsland komen, is het heel logisch dat hier een race wordt georganiseerd.”

Boost

De huidige leider in de strijd om het wereldkampioenschap, Sebastian Vettel, vult aan: „Michael Schumacher heeft de Formule 1 een boost gegeven in Duitsland, zoals Max Verstappen dat nu doet in Nederland. Daar hebben wij als andere coureurs ook baat bij. Er zijn sindsdien nog veel coureurs uit ons land geweest, maar over het algemeen zijn Duitsers iets lastiger te enthousiasmeren. Ik ben bang dat dit voorlopig de laatste Grand Prix zal zijn. Erg jammer, want het is zonde om zo’n klassieke race te verliezen.”

