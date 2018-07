Dumoulin weigert verzoek van Thomas

Hoe krachtig is de bek van de Sky-tang waar de 27-jarige Limburger in gevangen zit? In hoeverre speelt er een machtsstrijd tussen viervoudig Tour-winnaar Chris Froome en geletruidrager Geraint Thomas? De steile aankomst vandaag op Mende (3 km à 10,2%) kan Dumoulin wellicht een stapje dichter bij het geel brengen.

Betere vorm dan in Giro

„Als er kansen zijn, wil ik die zeker aangrijpen. Het zou mooi zijn als ik daar wat tijd kan pakken op die mannen, maar dan moet ik wel betere benen hebben dan hier in Valence. Al moet ik zeggen dat de vorm over het geheel genomen misschien nog wel beter is dan in de Giro”, zei Dumoulin na de dertiende Tour-rit.

Bekijk ook: IJzersterke Sagan klasse apart in massasprint

In alles voel je bij Dumoulin dat hij in zijn hoofd bezig is om deze Ronde van Frankrijk te winnen. Kan hij wellicht profiteren van de situatie bij Sky, waarin schaduwkopman Thomas de man is die momenteel de Franse dans soeverein leidt, met daarachter Froome, die mikt op eindzege nummertje vijf? „Er is bij ons geen sprake van een probleem hoor”, verzekerde Sky-ploegleider Servais Knaven. „We hebben de nummer 1 en 2 van het klassement. Chris en Geraint zijn vrienden, die elkaar alles gunnen. Ze zitten al meer dan tien jaar bij elkaar in de ploeg, en weten precies wat ze aan elkaar hebben. Het is dus lastiger voor Tom dan voor ons om de Tour te winnen.”

Hiërarchie niet veranderd

Michael Boogerd ziet alleen kansen voor Dumoulin als Thomas ergens in de slotweek breekt. „Op dit moment is Thomas beter dan Froome. Binnen die ploeg is nu de vreemde situatie ontstaan dat Froome de gele trui aanvalt, die in zijn eigen ploeg zit. Dat geeft wel aan dat de hiërarchische verhoudingen niet zijn veranderd.”

Dat bevestigde Dumoulin eigenlijk ook met het korte gesprekje dat hij in de klim naar l’Alpe d’Huez met Thomas voerde. „Hij vroeg me om samen te rijden en daar heb ik nee op gezegd, want in dat geval is Froome de lachende derde.”