Het wapen van Chris Froome

— Geraint Thomas en Tom Dumoulin zijn gewaarschuwd: in de derde week in een grote ronde is Chris Froome pas op zijn best. Niet alleen wijzen de cijfers dat uit, ook wetenschappelijk is er een reden waarom de Britse Keniaan uitblinkt wanneer de vermoeidheid bij iedereen begint toe te slaan. Zijn wapen? Het ovale tandwiel dat Froomey als enige in deze Tour de France gebruikt. „Daar ligt zijn sleutel tot succes”, weet Schiphol-innovator Marcel van Beek zeker.