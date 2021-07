KNVB bevestigt: ook dit seizoen vijf wissels toegestaan

Dat is een verschil met afgelopen seizoen. Toen gold de regel in het amateurvoetbal alleen bij een bekerwedstrijd. In de competitie werd gewoon het reguliere maximum van drie wissels per team gehanteerd.

Zodoende volgt de KNVB ook voor het seizoen 2021/22 de lijn van internationale spelregelcommissie (IFAB). „Omdat er nog veel onzekerheden zijn met betrekking tot het verloop van het coronavirus en de gevolgen die dit heeft voor de competities, bevelen medici aan om ook komend seizoen vijf wissels aan te houden”, aldus de KNVB. „ De speeldagenkalender zit opnieuw voller dan eerdere jaren, met slechts één vrije midweek in het najaar en één in het voorjaar, een kortere winterstop en een extra interlandperiode in januari.”

De vijf wissels moeten wel plaatsvinden tijdens maximaal drie verschillende wisselmomenten, dit is exclusief de rust. Bij verlengingen in de bekertoernooi mag er nog een extra wissel worden toegepast.

Pilot hersenschuddingen

De KNVB ging ook in op het pilot met een extra wissel bij het vermoeden van een hersenschuddingen. „Binnenkort wordt duidelijk of deze pilot een vervolg krijgt in zowel het betaald voetbal als het amateurvoetbal.”