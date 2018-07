Team Sunweb verrast door ’zwakte’ Froome

Van Beek ziet naar eigen zeggen snel wanneer Froome een mindere dag kent. „Wanneer Froome vrij kapot zit, gaat hij automatisch uit het zadel rijden. Als hij dat doet, zijn er voor zijn tegenstanders kansen. Het ovale tandwiel waarmee Froome rijdt, levert juist het voordeel om zittend op het zadel een hoge trapfrequentie te trappen.”

In Tom Dumoulins ploeg Team Sunweb is het nog niet opgevallen dat Froome juist kwetsbaar is wanneer hij op de pedalen gaat staan. Ploegleider Aike Visbeek: „Natuurlijk valt het op dat Froome bijna altijd in het zadel rijdt. Dat hij juist uit het zadel gaat rijden omdat hij kapot zit, is nieuw voor mij. Dit is zeker iets om in de toekomst grondig te gaan analyseren.”