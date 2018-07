Xavi lyrisch over Frenkie de Jong

De naam van De Jong werd de afgelopen periode veelvuldig in verband gebracht met Barcelona en dat is ook Xavi niet ontgaan. „Hoewel ik hem niet heel veel heb zien spelen, weet ik dat hij eenzelfde type is als Busquets”, vertelt hij in gesprek met Mundo Deportivo.

De Spanjaard denkt dan ook dat De Jong goed bij Barcelona zou passen. „De Ajax-speelstijl lijkt een beetje op die van Barcelona. Allebei zijn we afkomstig van de Hollandse School van Johan Cruijff. Hoewel De Jong nog jong is, denk ik dat hij veel zou kunnen bijdragen aan Barcelona. Hij wordt gezien als een enorm talent. Daarom is het een speler om in overweging te nemen. Een hele goede.”

Bekijk ook: Ajax heeft grote plannen

Xavi vindt dat De Jong precies in het profiel van Barcelona past. ’Hij is technisch sterk, is bereid om te werken voor de ploeg en heeft bovenal veel talent.”

De kans dat De Jong deze zomer al naar Spanje trekt, is overigens niet groot. Directeur spelersbeleid Marc Overmars van Ajax liet deze week in gesprek met Telesport weten dat zijn talent niet te koop is. „„Nee. Ik ben duidelijk geweest. Not for sale. En dat heb ik naar alle partijen toe gecommuniceerd.”

Xavi, samen met Lionel Messi. Ⓒ Hollandse Hoogte