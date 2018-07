Kwalificatie GP Duitsland van minuut tot minuut

Max Verstappen reed de vierde tijd. Voor eigen publiek was voormalig wereldkampioen Sebastian Vettel in zijn Ferrari de snelste: 1:11.212. Verstappen kwam in zijn Red Bull uit op 1:11.822.

De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) werd tweede, voor landgenoot Kimmi Raïkkönen (Ferrari).

Wereldkampioen Lewis Hamilton viel vroegtijdig uit en start zondag vanuit de achterhoede.

