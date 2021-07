Duitse media maken korte metten met Gareth Southgate

De Three Lions staan zondagavond tegen Italië voor de zware taak hun land de eerste hoofdprijs in 55 jaar te bezorgen. Na de wereldtitel uit 1966 tegen aartsrivaal Duitsland staat Engeland nu voor het eerst in de finale van een groot voetbaltoernooi. Op weg naar de EK-eindstrijd versloegen ze onder meer de Duitsers met 2-0.

Southgate benadrukte eerder van de week de historische betekenis van het bereiken van een nieuwe finale op Wembely. „Ik denk dat er historische dingen zijn waar we trots op moeten zijn”, zei Southgate. „Er zitten verschillende aspecten aan, maar in mijn hart ga ik terug naar de waarden die mijn ouders me gaven: dat je mensen moet behandelen zoals je zelf wil worden behandeld.

„Maar er zijn ook mensen die hebben geprobeerd ons land binnen te vallen en we hebben de moed gehad om dat tegen te houden. Je kunt niet verbergen dat een deel van de energie in het stadion tegen Duitsland daardoor kwam. Ik heb het nooit tegen de spelers gezegd, maar ik weet dat het zo is”, aldus Southgate.

Vreugde bij de spelers van Engeland nadat ze Duitsland hadden uitgeschakeld op het EK. Ⓒ EPA

Het Duitse Bild maakt korte metten met die opmerkingen van Southgate en komt me een tirade vol kritiek. „Het klopt: nazi-Duitsland ontketende in 1940/41 een luchtgevecht boven Engeland en wilde het eiland bombarderen zodat het zich zou overgeven. De ijzeren wil van premier Winston Churchill heeft niet alleen zijn eigen land gered, maar hielp ook Europa te bevrijden van nazi-misdadigers. Hij werd een paar jaar geleden terecht uitgeroepen tot de grootste Brit aller tijden in een tv-show. Ter herinnering, meneer Southgate: Churchills vijanden waren Hitler en Göring - niet Thomas Müller en Manuel Neuer.”