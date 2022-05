Badr Hari versus Alistair Overeem op 8 oktober in Gelredome: ’Dertien jaar in de maak’

De twee zwaargewichten ontmoetten elkaar eerder in 2008 en 2009, waar ze allebei een gevecht wonnen via een knock-out in de eerste ronde. De 42-jarige Overeem ondertekende vorig jaar een contract bij Glory, waardoor een nieuw optreden tegen Hari tot de mogelijkheden behoort. „Dertien jaar in de maak”, aldus Hari op Instagram over het gevecht.

Overeem is de enige vechter die wereldtitels won in de disciplines K-1, Strikeforce en Dream en ook was hij titeluitdager voor de UFC Heavyweight Championship. Hij zou vorig jaar al zijn debuut maken bij Glory, maar hij moest zich wegens een blessure afmelden voor de ontmoeting met Rico Verhoeven.

De King of Kickboxing liet zich onlangs al uit over het nu bevestigde treffen tussen Hari en Overeem „Ik vind het sowieso mooi om die twee oude rotten tegenover elkaar te zien. Als Alistair wint, is hij in mijn ogen mijn meest logische volgende tegenstander”, zei hij tegenover De Telegraaf.

Glory heeft aangekondigd dat ook Antonio Plazibat en Levi Rigters, de nummers 1 en 4 van de zwaargewichtdivisie, op 8 oktober in actie komen.