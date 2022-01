Australian Open: topfavoriete Ashleigh Barty nu tegen Madison Keys

De 25-jarige Barty jaagt op haar eerste titel in het grandslamtoernooi van Melbourne. Ze won al wel een keer Roland Garros en Wimbledon.

Ze staat voor de tweede keer in haar carrière in de halve finales van haar thuistoernooi. In 2020 haalde Barty ook de laatste vier. Toen verloor ze van de latere winnares Sofia Kenin.

Australië wacht al meer dan 40 jaar op een nieuwe kampioene uit eigen land. Chris O’Neil was in 1978 de laatste Australische winnares van het grandslam in Melbourne.

Keys voor tweede keer naar halve finales in Melbourne

In de halve finale treft Barty de Amerikaanse Madison Keys. De 26-jarige Amerikaanse versloeg in twee sets de als vierde geplaatste Barbora Krejcikova uit Tsjechië: 6-3 6-2.

Keys, momenteel de nummer 51 van de wereldranglijst, stond eerder in 2015 in de halve finales in Melbourne. Toen verloor ze van haar landgenote Serena Williams, die het grandslamtoernooi dat jaar ook zou winnen. Met Krejcikova trof ze in de kwartfinales de winnares van Roland Garros van vorig jaar, maar de Tsjechische had vanaf het begin moeite haar eigen opslagbeurten te winnen. Op 3-2 benutte Keys een breakpoint in een lange game. Ze gaf die voorsprong ook niet meer weg en pakte de set met 6-3.

In de tweede set liep Keys door twee breaks meteen uit naar 3-0, maar Krejcikova brak terug en kwam tot 3-2. Keys won vervolgens weer twee games en serveerde de wedstrijd uit op 5-2.