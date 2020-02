Zinédine Zidane roemt Pep Guardiola voorafgaand aan clash tussen toptrainers

Toch hoopt Zidane (47) dat er niet te veel de nadruk wordt gelegd op de trainers. „De realiteit is dat Real Madrid tegen Manchester City speelt, niet Guardiola tegen Zidane”, aldus de trainer van Real. „Dit zijn de wedstrijden die de supporters willen zien. Ik weet niet of het een klassieker is, maar het is wel een geweldig affiche.”

Zidane kan niet beschikken over Eden Hazard, die blijft sukkelen met blessures. „Deze nieuwe blessure is niet alleen heel spijtig voor hem, maar voor heel de ploeg”, zei Zidane over de enkelblessure van de Belg. „We weten welke kwaliteiten hij heeft. Dit is een moeilijk moment voor Eden.”