’Nee, ik hoefde me niet aan te passen’ Brian Brobbey en Ajax klaar voor clash met PSV

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

De Ajax-spelers vieren de 0-2 van Brian Brobbey. Dusan Tadic is de aangever bij beide goals van de spits. Ⓒ René Bouwman

UTRECHT - Tijdelijk terug in de moederschoot werd FC Utrecht-Ajax de wedstrijd van Brian Brobbey. Na de snelle 0-1 door Antony tilde de spits, die voor zijn vertrek naar RB Leipzig afgelopen zomer al elf jaar bij Ajax rondliep, de landskampioen naar een 0-3 voorsprong bij rust. Dit was ook de eindstand in Utrecht.