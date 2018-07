’Nibali wil organisatie Tour aanklagen’

De Italiaanse wielrenner kwam donderdag op de Alpe d’Huez ten val nadat hij met zijn stuur in de riem van een fotocamera van een fan was blijven hangen. Nibali stapte weer op en haalde de finish, maar na afloop bleek dat hij een gebroken ruggenwervel had opgelopen en de strijd moest staken.

De 33-jarige oud-winnaar van Tour verliet de ronde als de nummer vier van het algemeen klassement.

„Het is duidelijk dat er niet genoeg controles zijn”, aldus teammanager Brent Copeland van Bahrain-Merida. „Er moet meer geïnvesteerd worden in het verbeteren van de veiligheid. Dit is onacceptabel.”

„De Tourorganisatie doet gewoon niet genoeg. Hoe anders is dit in de Giro, waar de veiligheid wel wordt gewaarborgd. Exemplarisch is de valpartij van Nibali. De toeschouwers hadden de hekken weggeduwd, waardoor de valpartij kon ontstaan.”