Verstappen neemt zekere voor het onzekere

De Nederlandse Red Bull-coureur besloot vanwege de kletsnatte omstandigheden op het circuit van Hockenheim om geen tijd neer te zetten. Het risico op schade woog niet op tegen de voordelen van het vergaren van data. Ook Daniel Ricciardo reed geen volledig rondje.

Charles Leclerc was een van de negen rijders die wel besloot om een tijd te klokken en was in zijn Sauber de snelste van stel. Hij ging rond in 1:34.577. Ter vergelijking: de snelste tijd Verstappen in de droge tweede vrije training van vrijdag was 1:13.085. Dat betekende zelfs een baanrecord.

Leclerc hield zijn teamgenoot Marcus Ericcson en Williams-coureur Sergej Sirotkin achter zich. Van de topteams besloot alleen thuisrijder Sebastian Vettel zich even op de baan te laten zien. De Duitser van Ferrari zette de vierde tijd neer.

Diverse coureurs, waaronder Leclerc, maar ook Carlos Sainz en Pierre Gasly spinden op de natte baan, maar allen hielden ze hun bolide uit de muur.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Duitsland begint zaterdag om 15:00 uur.