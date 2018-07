Zlatan: ’Ik zal fish & chips eten’

Ibrahimovic en Beckham sloten voorafgaand aan de WK-kwartfinale tussen Zweden en Engeland een giga-weddenschap af. Zou Zweden winnen, dan moest Beckham met Ibrahimovic mee naar de IKEA en was hij verplicht om alles te kopen wat de Zweed maar wenste.

Zou Engeland winnen, dan moest Ibrahimovic verplicht een wedstrijd van de Engelse nationale ploeg bijwonen op Wembley. Daarbij moest de spits van LA Galaxy het shirt van The Three Lions dragen en verplicht fish & chips eten.

Engeland won de kwartfinale uiteindelijk met 0-2 en dus maakt belofte schuld voor Ibrahimovic. „David, we hebben een weddenschap afgesloten. Ik heb verloren”, reageert de oud-Ajacied tegenover de BBC. „Geef me nog even de tijd om op adem te komen en af te koelen na het verlies. Maar het komt goed. Ik zal naar het stadion komen in het Engelse shirt en fish & chips eten.”