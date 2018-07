’Brands jaagt op Zuid-Amerikaanse talenten’

The Toffees hebben bijvoorbeeld interesse in Richarlison (21) van Watford. De Braziliaan stond vorig jaar nog in de nadrukkelijke belangstelling van Ajax en was ook dicht bij een overgang naar Amsterdam, maar de aanvaller verkaste uiteindelijk toch naar de Premier League. Volgens de BBC heeft Brands 56 miljoen euro over voor Richarlison.

Richarlison in actie namens Watford. Ⓒ AFP

Spaanse media melden dat Everton intresse heeft in twee spelers van FC Barcelona. Het zou gaan om verdedigers Yerry Mina en Lucas Digne.

Mina (23) maakte op het afgelopen WK indruk met Colombia. De boomlange mandekker was goed voor drie kopgoals. Bij FC Barcelona was hij minder succesvol. Mina, die voor 11 miljoen euro werd weggekocht bij Palmeiras speelde slechts zes duels voor de Blaugranas.

Yerry Mina viert zijn WK-treffer tegen Engeland. Ⓒ AFP

Digne is een linkervleugelverdediger en kwam in 2016 voor 16,5 miljoen euro over van Paris Saint-Germain. De 25-jarige Fransman kwam afgelopen seizoen tot slechts 12 competieduels namens de Catalanen.