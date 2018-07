Verstappen start Duitse GP als vierde

Sebastian Vettel (1:11.212) ging aan de haal met de pole position. De Duitse WK-leider was 0.610 sneller dan Verstappen.

„Ik probeerde er het beste van te maken”, zei Verstappen bij Ziggo Sport. „En dat was dit. Het is moeilijk om voor morgen een voorspelling te doen. Hopelijk kunnen we iets dichterbij komen.”

Ook Mercedes-coureur Valtteri Bottas (1:11.416) en Ferrari-teamgenoot Kimi Raikkonen (1:11.547) kwamen niet aan de tijd van Vettel, die op 45 kilometer van de Hockenheimring werd geboren.

Bekijk ook: Verstappen neemt zekere voor het onzekere

Kevin Magnussen en Romain Grosjean van Haas reden de vijfde en zesde tijd. Zij hielden Renault-coureurs Nico Hülkenberg en Carlos Sainz achter zich. Charles Leclerc van Sauber legde beslag op plek negne, voor Sergio Perez van Force India.

Bekijk ook: Kwalificatie GP Duitsland van minuut tot minuut

Hamilton

Verstappen lijkt zondag geen rekening te hoeven houden met zijn teamgenoot Daniel Ricciardo en regerend wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes. Beide concurrenten van de Nederlander starten de race van achteren.

Bekijk ook: Drama voor Hamilton in kwalificatie

Lewis Hamilton moet de strijd om pole vroegtijdig staken. Ⓒ REUTERS

Ricciardo kreeg een gridstraf van twintig plaatsen vanwegen het vervangen van enkele motoronderdelen. Hamilton kwam in de kwalificatie vanwege een hydraulische probleem niet verder dan de vijftiende positie.

Bekijk HIER de volledige startopstelling.