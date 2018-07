Keizer en Meppelink naar finale EK beachvolleybal

Ze versloegen het Tsjechische koppel Barbora Hermannova/Marketa Slukova in een spannende halve eindstrijd in Den Haag met 2-1 (20-22 21-17 15-12). Het Nederlandse duo kwam in de beslissende set terug van een achterstand van 10-7.

Keizer en Meppelink werden ieder eenmaal eerder Europees kampioen, beiden met Marleen van Iersel aan hun zijde. Nina Betschart en Tanja Hüberli, afkomstig uit Zwitserland, zijn vanaf 19.45 uur de tegenstandsters van Keizer en Meppelink in de finale.

Eerder op de zaterdag werden Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter bij de mannen uitgeschakeld in de kwartfinale.