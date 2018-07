Dumoulin in spoor Froome en Thomas

De klassementsmannen hielden hun kruit zaterdag tot de slotklim naar het vliegveldje van Mende volledig droog. Pas op de gemene Côte de la Croix Neuve, een drie kilometer lange klim met een gemiddeld stijgingspercentage van tien procent, gingen de toppers elkaar te lijf.

Mikel Landa versnelde als eerste vanuit de groep der favorieten. Steven Kruijswijk neutraliseerde de aanval van de Spanjaard van Movistar, waarna zijn teamgenoot van LottoNL-Jumbo Primoz Roglic erin slaagde om een gaatje te slaan.

Dumoulin reed halverwege de klim even op achterstand, maar de kopman van Sunweb kon snel weer aansluiten bij zijn rivalen. De Limburger speelde misschien zelfs wel toneel, want even later trok hij hoogstpersoonlijk ten aanval.

Alleen Froome, Thomas en Nairo Quintana konden volgen. De twee Sky-mannen gingen vervolgens zelf aan. Dumoulin kon snel weer aansluiten, maar voor Quintana was het einde verhaal.

Roglic passeerde uiteindelijk als eerste van de favorieten de meet. Hij had een voorsprong van acht seconden op Froome, Dumoulin en Thomas. De Sloveense nummer vier van het klassement verkleinde zijn achterstand op nummer drie Dumoulin op die manier tot 34 seconden.

Kruijswijk finishte op veertien seconden van de groupe maillot jaune en staat nu op 3'57" van Thomas op plek zeven in het klassement.

Fraile

De etappe werd gewonnen door Omar Fraile van Astana, die met een omvangrijke kopgroep een gigantische voorsprong op het peloton bij elkaar had gereden.

