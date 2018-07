Dumoulin tevreden over ’slimme aanpak’

De Nederlandse nummer drie van het klassement, die op de venijnige slotklim aanviel, maar ook moest counteren, kon na afloop van de etappe, de veertiende van deze Tour de France, wel leven met de uitkomst.

„Het slotklimmetje was pittig, maar dat was te verwachten. Ik ben wel tevreden over het resultaat. Ik had geen superbenen en dus moest ik het een beetje slim aanpakken. Ik heb me niet opgeblazen en Primoz Roglic was iets sterker, maar daarachter kon ik mooi bij Froome en Thomas blijven. Zij waren goed en ik was goed en dan pakt niemand tijd.”

Primoz Roglic maakte op de slotklim (drie kilometer á tien procent) indruk op Dumoulin. De Sloveen van LottoNL-Jumbo, de nummer 4 van het klassement, was de sterkste van de klassementsrenners en pakte acht seconden terug op de Nederlander. „Hij is nog een gevaarlijke klant voor het podium, denk ik. We gaan het zien in de Pyreneeën.”

Het verschil tussen Dumoulin en Roglic is nu 48 seconden. Het gat tussen de Limburger en geletruidrager Thomas is nog steeds 1’50. Dumoulin kwam halverwege de klim nog even op achterstand te zitten, maar zorgen maakte hij zich geen moment. „Ik heb een heel goed gevoel voor wat ik wel en niet kan. Ik bleef net onder mijn limiet rijden en dat heeft me gered.”

Simon Geschke, de Duitse teamgenoot van Dumoulin, zat zaterdag in de kopgroep en finishte als zesde. Op negentien seconden van ritwinnaar Omar Fraile. „Ik droom zelf altijd van winnen, maar dat zat er vandaag niet in. Gelukkig zat Simon in de ontsnapping. Dat hadden we ook zo afgesproken. Als hij zich goed voelde, mocht hij gaan. Mijn teamgenoten moeten drie weken lang saai bij mij rondhangen en dan was dit een mooie kans voor hem.”

