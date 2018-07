Verstappen: ’Dan wordt het heel moeilijk’

“Als je zoveel te kort komt op het rechte stuk, wordt het heel moeilijk om het met zo weinig bochten goed te maken”, aldus Verstappen na de kwalificatie voor de Grand Prix van Duitsland, waarin een vierde plaats het maximaal haalbare was. Pas als die bewuste tweede sector – waar Verstappen zijn zes tienden van een seconde verloor op polesitter Sebastian Vettel – eruit zou zijn gesloopt, zou de Red Bull-coureur echt een goede kans hebben gemaakt . “Misschien kunnen ze er een paar chicanes inbouwen”, lacht Verstappen.

Hij moet zich neerleggen bij de huidige omstandigheden, maar weet dat het verschil zondag tijdens de race wat kleiner zal zijn. “Dan zullen we wel wat dichterbij komen, want dan kunnen Ferrari en Mercedes die power niet continu gebruiken. Tijdens de kwalificatie weet je dat ze alles openschroeven, dan houden we het niet meer bij. Aan de andere kant, onlangs in Oostenrijk was het ook totaal onverwacht dat we in de race zo goed gingen en ik won. Alles kan.”