Nederlands talent scoort voor Bayern München

Zirkzee zette in de Oostenrijkse stad Klagenfurt zo’n tien minuten voor tijd de 3-1 eindstand op het scorebord. De Nederlander, die vorig jaar Feyenoord verliet voor de kampioen van Duitsland, was in de formatie van de nieuwe trainer Niko Kovac na een uur ingevallen voor Sandro Wagner.

Assist Robben

Arjen Robben was basisspeler bij de Duitse kampioen. De oud-international verliet het veld na een uur nadat hij het eerste doelpunt van Bayern, gemaakt door Javi Martínez, had voorbereid. Ook Renato Sanches scoorde voor Bayern. Timothy Weah, zoon van de fameuze oud-spits George Weah, had voor PSG de openingstreffer gemaakt.

Beide trainers, met aan Franse kant de Duitser Thomas Tuchel, gaven (mede omdat vele WK-gangers nog ontbraken) meerdere jeugdspelers een kans. PSG miste de hele voorhoede, Neymar, Edinson Cavani en Kylian Mbappé. De van Juventus overgekomen routinier Gianluigi Buffon stond 66 minuten in het doel.