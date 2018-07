Live Tour: nieuwe kans voor vluchters

Volg vanaf 13:20 uur de vijftiende rit in de Tour de France via onze liveticker, met daarnaast ook uitgebreid uitgeschreven commentaar, op de voet.

Het profiel van de vijftiende etappe van de Tour de France. Ⓒ TDF

„Dit is opnieuw een rit voor de aanvallers om iets te proberen”, aldus Boogerd in zijn dagelijkse vooruitblik op de rit van dag in de Tour de France. Vandaag etappe vijftien: over 181 kilometer van Millau naar Carcassonne.

„Misschien zien we Peter Sagan wel weer in de vlucht van dag, maar ik vermoed dat de laatste klim voor hem te lastig is”, denkt Boogerd.

„Als Sagan op de top van de Pic de Nore nog wél bij de koplopers zit, is hij de grote favoriet om de etappe te winnen, maar ik reken eerlijk gezegd meer op de klimmende aanvallers.”

Mollema

Een van die klimmende aanvallers en mogelijke kanshebbers is Bauke Mollema, stelt Boogerd. De kopman van Trek-Segafredo kan zich nadat zijn klassementambities werden verpest door een val volledig richten op ritzeges.

„En Bauke zag er gisteren ook alweer behoorlijk sterk uit. Ik denk dat hij mee gaat zitten en verwacht dat hij het op moet nemen tegen iemand als Warren Barguil.”

Mollema boekte vorige jaar zijn eerste etappezege in de Tour de France. In de vijftiende etappe, van Laissac-Sévérac l'Église naar Le Puy-en-Velay kwam hij na een ijzersterke solo als eerste over de meet.

Michael Boogerd blikt namens Telesport dagelijks vooruit. Ⓒ ANP

Dumoulin

Waar Tom Dumoulin, Chris Froome en geletruidrager Geraint Thomas elkaar zaterdag nog aanvielen op de slotklim, denkt Boogerd dat de drie overgebleven kanshebbers op de eindzege elkaar zondag niet in de haren zullen vliegen. „Gekeken naar het parcours gaan de klassementsmannen zich rustig houden.”