Keizer en Meppelink veroveren Europese titel

Beide ervaren speelsters wonnen in de finale ook van Nina Betschart en Tanja Hüberli uit Zwitserland: 2-0 (21-16 26-24). Voor Keizer en Meppelink kwam de titel enigszins als een verrassing. Ze werden ieder eenmaal eerder Europees kampioen, beiden met Marleen van Iersel aan hun zijde. Maar samen vormen ze nog geen jaar een koppel. Keizer combineert haar loopbaan als topsportster zelfs met het opvoeden van haar tweeling.

Vechtlust

Eerder op zaterdag gaven ervaring en vechtlust ook de doorslag in de gewonnen halve finale tegen het Tsjechische koppel Barbora Hermannova/Marketa Slukova: 2-1 (20-22 21-17 15-12). Het Nederlandse duo kwam in de beslissende set terug van een achterstand van 10-6. „Eigenlijk waren we al tevreden met een plaats bij de laatste acht”, verklapte Meppelink. „We spelen nog niet lang samen.” Ook Keizer jubelde: ,,Dit hadden we echt niet verwacht. Kampioen worden in eigen land, prachtig!”

Keizer en Meppelink moesten de Nederlandse eer hoog houden in Den Haag. Van Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen werd ook veel verwacht op de Europese eindronde in eigen land. De eindzege was het enige wat telde voor de nummers 2 van de wereldranglijst. Tot de kwartfinale ging ook geen set verloren. Maar na een goede start gingen ze wel onderuit tegen de Letten Aleksander Samoilovs en Janis Smedins: 1-2 (21-13 20-22 10-15).

Teleurstelling

Brouwer en Meeuwsen deden geen moeite om hun teleurstelling te verwerken „Het duurt wel even voordat we dit hebben verwerkt”, erkenden de wereldkampioenen van 2013 en winnaars van het brons op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter wisten zich ook niet voor de halve finale te plaatsen. Ze gingen onderuit tegen de Noren Anders Mol en Christian Sørum: 1-2 (13-21 21-16 11-15). Varenhorst en Bouter verrasten eerder op zaterdag nog met een zege op Piotr Kantor en Bartosz Losiak 2-1 (15-21 21-16 15-10), de Poolse nummers 1 van de wereldranglijst.