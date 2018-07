Sensationele zege De Zwaan op Van Gerwen

„Dit is het op twee na grootste toernooi van het jaar”, gaf Van Gerwen vooraf aan getergd te zijn. „Ik wil hier een puike prestatie neerzetten en dat heb ik in de voorgaande toernooien in Las Vegas en Sjanghai niet gedaan.

Maar de regerend wereldkampioen kon het niet bolwerken tegen zijn landgenoot. Mighty Mike kwam 2-0, 3-1 en 4-3 voor, maar in de achtste leg trok De Zwaan de stand gelijk, zette zijn tanden in de partij en liet niet meer los. De Zwaan kwam terug tot 4-4, 5-5 en nadat Van Gerwen de elfde leg won en de stand op 6-5 in zijn voordeel bracht, ontbrandde De Zwaan helemaal.

De 22-jarige Rijswijker haalde het beste in zichzelf naar boven en won liefst vijf (!) legs op rij, waardoor het World Matchplay met de uitschakeling van Van Gerwen een sensationele openingsdag kende.