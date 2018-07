Mighty Mike: ’Ik speelde als een zwabber, bah’

Bekijk ook: Sensationele zege De Zwaan op Van Gerwen

„Deze wedstrijd had ik niet hoeven verliezen”, reageerde de regerend wereldkampioen tegenover RTL7 nadat hij met 10-6 had verloren. „Ik kan met 4-1 of 5-0 voorkomen maar dat doe ik niet, waardoor ik het mezelf onnodig moeilijk maak. Daar baal ik echt van.”

Van Gerwen stond na elf legs nog met 6-5 voor, maar verloor vervolgens vijf legs op rij (en dus de wedstrijd) van de man die op het UK Open ook al te sterk voor hem was. „Hij ging steeds beter spelen omdat ik hem niet kwijt raakte. En daardoor werd het steeds moeilijker om hem pijn te doen. Ik had het niet in me vandaag”, was Mighty Mike kritisch op zichzelf.

„Ik heb als een zwabber gepresteerd vandaag. Heel slecht, bah.”