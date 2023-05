Wel feest, geen punten voor Feyenoord

Het aanblijven van trainer Arne Slot heeft het uitzicht op de Champions League na de zomer net even wat mooier gemaakt. Vooral daar ging het om, vol in de zon, met de wetenschap dat Slot nog minimaal een jaar in dezelfde dug-out zit en het gros van de spelers ook blijft.

Er gaan vanzelsprekend wel wat wisselingen komen. Het is ondenkbaar dat het elftal helemaal in tact blijft. Oussama Idrissi moet in eerste instantie terug naar zijn Spaanse werkgever, Sebastian Szymanski moet afwachten wat er bij zijn Russische club mogelijk is nu de oorlog voortduurt. Mag hij opnieuw worden gehuurd? Alireza Jahanbakhsh gaf eerder nog aan nog een keer een grote stap te willen maken maar die lijkt juist bij Feyenoord zijn grootste stap te hebben gezet.

Transfer Kökcü

Maar de belangrijkste vraag die de aanhang van Feyenoord bezighoudt is of hun sterspeler, spelmaker én gangmaker Orkun Kökcü zijn laatste wedstrijd in het shirt van Feyenoord heeft gespeeld. Gelet op de enorme belangstelling die er al maanden is voor de aanvoerder zou het een wonder zijn als hij na de zomer nog terugkeert. Waar een jaar geleden nog de middenmoters uit de grote competities kwamen, zijn er door zijn indrukwekkende prestaties steeds grotere clubs voor hem gekomen.

Het wordt een zomer waarin Feyenoord opnieuw zijn eigen transferrecord lijkt te gaan breken als het om uitgaande transfers gaat. Luis Sinisterra ging vorig jaar voor bijna 30 miljoen euro weg en Kökcü moet een bedrag opleveren dat daar overheen gaat.

Hoe eerder Feyenoord daar zekerheid over heeft, hoe eerder het zich kan richten op de versterking van het elftal. Ook voor Nicolas Pedersen is belangstelling uit het buitenland. De Kuip heeft het hele seizoen vol gezeten met scouts uit de Premier League, de Serie A, de Budesliga en La Liga. Feyenoord heeft daarbij één groot voordeel en dat is dat het niet gedwongen is om te verkopen. Het mes staat niet op de keel bij de penningmeester. Los van de transferinkomsten van vorig jaar is er nu al de zekerheid van de financiële injectie die vastzit aan de Champions League-deelname.

Feestweek

Was er dan deze zondagmiddag nog iets wat de moeite waard is voor buitenlandse clubs? Hooguit de bevestiging van wat ze eerder hebben waargenomen. De spelers van Feyenoord wilden nog wel, maar hadden een leuke feestweek achter de rug op het Spaanse vakantie-eiland Ibiza en hebben daar voor het eerst dit seizoen hooguit de polsspieren getraind. Ze mochten van hun trainer wel even losgaan na de forse inspanningen die hij al zijn spelers 10 maanden lang liet verrichten.

Santiago Gimenez, Szymanski, Jahanbakhsh en Idrissi namen het doel van Vitesse-keeper Kjell Scherpen veelvuldig onder vuur, maar Scherpen stak in een geweldige vorm en hield zijn ploeg overeind. Op slag van rust zorgde Marco van Ginkel zelfs voor een verrassende Vitesse-treffer toen de rappe Million Manhoef ontsnapte aan de buitenspelval van Feyenoord en voor een prima assist zorgde: 0-1.